Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8).

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.