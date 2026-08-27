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Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8) σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατασβεσή της.

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Ελικόπτερο - φωτιά
Ρίψη από ελικόπτερο | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8).

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

 

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