Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8).
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και 1 ελικόπτερο.
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει ο δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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