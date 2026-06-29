Φωτιά τώρα στην Κατερίνη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άλλη μια φωτιά σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία της Κατερίνης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί και ενάερια μέσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο βρίσκονται 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
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