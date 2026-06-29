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Φωτιά τώρα στην Κατερίνη: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία της Κατερίνης, με την Πυροσβεστική να προχωρά σε μεγάλη κινητοποίηση με εναέρια μέσα.

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Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Φωτ. Αρχείου: Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Άλλη μια φωτιά σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία της Κατερίνης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί και ενάερια μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, στο σημείο βρίσκονται 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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