Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα, στην Κεφαλονιά, έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική, δυνάμεις της οποίας επιχειρούν στο σημείο για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

Από την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Κεφαλονιά, έγινε γνωστό πως κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 εναέρια μέσα, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Το μήνυμα του 112

Λίγο μετά τις 04:30 το απόγευμα, ήχησε και το 112 σχετικά με τη φωτιά σην Κεφαλονιά, με το μήνυμα να καλεί τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα, να κινηθούν προς Ληξούρι.

Παράλληλα, το 112 ζητά από τους κατοίκους των τριών περιοχών στους οποίους έστειλε το μήνυμα, να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών για να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους.