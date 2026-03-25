Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά - Κινητοποιήθηκε και αεροσκάφος

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μαυράτα της Κεφαλονιάς.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που παρείχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει δασική έκταση.
Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί σημαντική δύναμη πυρόσβεσης και ένα εναέριο μέσο.
Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ένα αεροσκάφος αλλά και εθελοντές.
Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς.
