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Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Κέρκυρα μετά από φωτιά στο Τεμπλόνι που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά στην Κέρκυρα | corfutvnews.gr
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

φωτια-κερκυρα
Φωτιά στην Κέρκυρα

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