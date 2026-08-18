Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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