Φωτιά τώρα στην Κέρκυρα - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά στην Κέρκυρα