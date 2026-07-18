Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.
Επιπλέον, εστάλη μήνυμα του 112 στην περιοχή Αερινό, που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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