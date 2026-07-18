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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2026

Επιπλέον, εστάλη μήνυμα του 112 στην περιοχή Αερινό, που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Aerinos of the regional unit of #Chania



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026