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Φωτιά τώρα στην Κίσσαμο Χανίων: Μήνυμα του 112 στο χωριό Αερινό

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112.

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Κατάσβεση φωτιάς με ελικόπτερο | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλοκαμιανά Κισσάμου Χανίων Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Ε/Π.

Επιπλέον, εστάλη μήνυμα του 112 στην περιοχή Αερινό, που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

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