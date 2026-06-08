Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Κορινθία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε περιοχή της Περαχώρας, το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά φάινεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφυτη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν τον βαθμό επικινδυνότητας, ενώ οι οικισμοί και οι κατοικίες βρίσκονται διάσπαρτοι μέσα στο πευκοδάσος που εκτείνεται μέχρι την παραλιακή ζώνη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν ήδη 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ έχει δοθεί εντολή να συνδράμουν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία βρίσκονται καθ’ οδόν προκειμένου να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 8, 2026

Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην Κορινθία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Τι αναφέρει ο δήμαρχος Λουτρακίου για τη φωτιά

Ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την εξέλιξη της φωτιάς, τόνισε ότι η παρουσία επίγειεων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων έχει βελτιώσει την κατάσταση στην περιοχή, σε συνδυασμό με τους χαμηλής έντασης ανέμους.

Ο κ. Γκιώνης εμφανίστηκε αισιόδοξος και όπως είπε χαρακτηριστικά, «πιστεύω πως η κατάσταση θα μαζευτεί έως το βράδυ».