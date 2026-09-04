Φωτιά τώρα στην Παιανία: Ήχησε το 112 στους κατοίκους

Επί ποδός η Πυροσβεστική μετά από φωτιά στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9).

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Λίγο μετά τις 12:00 ενεργοποιήθηκε το 112, με την Πολιτική Προστασία να καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα ρεύματα κυκλοφορίας.