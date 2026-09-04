Άβολο περιστατικό με Πιτταρά, Οικονόμου, Καρούση: «Πρόσεχε είναι ο Σπαλιάρας του ΣΚΑΪ»

Ένα άβολο θα έλεγε κανείς περιστατικό, εκτυλίχθηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στους δημοσιογράφους της πρωινής ενημερωτικής ζώνης σήμερα (04/09).
Ο λόγος για τον Δημήτρη Οικονόμου, τον Γιάννη Πιτταρά και τη Μάρω Καρούση, η οποία είχε τραβήξει την προσοχή του κοινού, μετά από το περιστατικό με το «αντισεξουαλικό», όπως είχε χαρακτηρίσει ο Οικονόμου, αντικουνουπικό βραχιολάκι.
Ο διάλογος στον αέρα, είχε ως εξής:
Γιάννης Πιτταράς: «Το νου σου σήμερα. Το νου σου»
Δημήτρης Οικονόμου: «Από αυτόν εδώ να φοβάσαι. 'Ο,τι έχω να πω το λέω ευθέως. Αυτή τη νυφίτσα να φοβάσαι. Άσε με εμένα»
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