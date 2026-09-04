Μενού

Άβολο περιστατικό με Πιτταρά, Οικονόμου, Καρούση: «Πρόσεχε είναι ο Σπαλιάρας του ΣΚΑΪ»

Ακόμη ένα άβολο περιστατικό με τον Δημήτρη Οικονόμου, τον Γιάννη Πιτταρά και τη Μάρω Καρούση, στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Reader symbol
Newsroom
ΣΚΑΙ
Πρωινή ενημέρωση στον ΣΚΑΪ | SKAI@GLOMEX
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα άβολο θα έλεγε κανείς περιστατικό, εκτυλίχθηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ, ανάμεσα στους δημοσιογράφους της πρωινής ενημερωτικής ζώνης σήμερα (04/09). 

Ο λόγος για τον Δημήτρη Οικονόμου, τον Γιάννη Πιτταρά και τη Μάρω Καρούση, η οποία είχε τραβήξει την προσοχή του κοινού, μετά από το περιστατικό με το «αντισεξουαλικό», όπως είχε χαρακτηρίσει ο Οικονόμου, αντικουνουπικό βραχιολάκι. 

Ο διάλογος στον αέρα, είχε ως εξής: 

Γιάννης Πιτταράς: «Το νου σου σήμερα. Το νου σου»

Δημήτρης Οικονόμου: «Από αυτόν εδώ να φοβάσαι. 'Ο,τι έχω να πω το λέω ευθέως. Αυτή τη νυφίτσα να φοβάσαι. Άσε με εμένα»

Διαβάστε επίσης: «Πάρε το καπέλο»: Η «κόντρα» Οικονόμου - Πιτταρά στον αέρα του ΣΚΑΪ για τον Παναθηναϊκό

Γιάννης Πιτταράς: «Το νου σου ο Σπαλιάρας του ΣΚΑΪ, πρόσεχέ τον»

Δημήτρης Οικονόμου: «Παιδιά εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Πάω να κάτσω» 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA