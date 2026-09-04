Το γούρικο ξενοδοχείο του Μητσοτάκη, η εντατική προετοιμασία για τα social media και η διάψευση του Άδωνι

Για όσους δεν γνωρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι ακριβώς προληπτικοί, έχουν όμως συγκεκριμένα γούρια. Παραδόσεις δηλαδή που τηρούνται και έχουν συνδεθεί με νικηφόρα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, όλα τα χρόνια που ο Μητσοτάκης ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, μένει στο ξενοδοχείο The Met, παράδοση που θα τηρηθεί και φέτος βεβαίως.

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Η ετοιμασία του Μαξίμου

Στην πολιτική έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λες, αλλά και πώς προβάλλεις αυτό που λες. Μαθαίνω ότι με εντατικούς ρυθμούς στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζουν την επικοινωνιακή προβολή των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης, κωδικοποιημένα και με ωραία γραφιστικά ανα κοινωνική ομάδα. Αυτά τα γραφιστικά, αλλά και η αντίστοιχη καμπάνια στα social media, θα τρέξουν πολύ ενεργά από το βράδυ του Σαββάτου και μετά.

Η διάψευση του Άδωνι

Τα τραπέζια της ΔΕΘ είναι ένας θεσμός, έχουν όμως αυξημένο ενδιαφέρον όταν οργανώνονται από κάποιον υπουργό. Κυρίως γιατί συνδέονται με φιλοδοξίες. Πάντως από πέρσι έχει γίνει θεσμός το τραπέζι του οικονομικού επιτελείου με τους βουλευτές της Βορείου Ελλάδος, που φέτος θα γίνει στη Διαγώνιο με τα σουτζουκάκια, ενώ και ο Βασίλης Κικίλιας οργανώνει φαγητό και ποτό για τους φίλους του στο Canteen μετά την ομιλία Μητσοτάκη. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε χθες να διαψεύσει ότι διοργανώνει τραπέζι, προφανώς για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.

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Η απουσία του Καραμανλή

Τώρα, η υπόθεση με τους πρώην της ΝΔ δεν εξελίσσεται πολύ καλά, καθώς πέραν του Σαμαρά και ο Καραμανλής είναι απόλυτα απομακρυσμένος από το Μαξίμου. Φυσικά δεν θα πάει στην ομιλία Μητσοτάκη-εδώ δεν πήγε στην εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ στη Ρηγίλλης, αν και θα είναι στην Ξάνθη, όπου έχει υποχρεώσεις με τα καπνά της ΣΕΚΕ. Πάντως, το απόγευμα του Σαββάτου θα είναι σε... άλλο γήπεδο, καθώς θα δώσει το «παρών» στο Παλιό Δημαρχείο, προκειμένου να μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα με τίτλο «Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός. Το μεγαλείο της φιλίας» (εκδόσεις Μίλητος).

Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους δύο θρύλους του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμη Δομάζο και Αντώνη Αντωνιάδη, καταγράφοντας τη διαδρομή τους από το 1968 και τη βαθιά φιλία που τους ένωσε για σχεδόν έξι δεκαετίες.