Ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος υπέστη σοβαρό ατύχημα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του υπέβαλε αγωγή κατά της παραγωγής του Survivor, αξιώνοντας αποζημίωση 100.000 δολαρίων.

Εντύπωση προκαλεί επίσης η σοβαρή καταγγελία του παίκτη, ο οποίος σύμφωνα με την Daily Mail, είπε ότι η παραγωγή προκειμένου να βοηθήσει τους παίκτες να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους και να συνεχίσουν τα γυρίσματα του ριάλιτι, τους έδινε ναρκωτικά.

Το επίμαχο δημοσιεύμα | Daily Mail

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, ο Σταύρος Φλώρος μέσω της αγωγής του υποστηρίζει πως η παραγωγή χορηγούσε κάνναβη και κοκαΐνη για να παραμένουν ήρεμοι.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από τη πλευρά της παραγωγής, ούτε έχει υπάρχει διάψευση του δημοσιεύματος. Επιπλέον ο πρώην παίκτης του Survivor ανέφερε πως η παραγωγή προσέφερε σε αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος το βραβείο της δεύτερης θέσης εάν υπογράψει «ψευδή δήλωση» για τον τρόπο με τον οποίο έγινε το ατύχημα.

Ο Σταύρος Φλώρος, μιλώντας στη Daily Mail σημείωσε πως προχωρά σε ενέργειες νομικής φύσεως προκειμένου «ο κόσμος να μάθει την αλήθεια» για όσα βίωσε.

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», τόνισε