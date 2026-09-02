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Φωτιά τώρα στην Παιανία: Καίει καλλιέργειες και φωτοβολταϊκά - Επί τόπου η πυροσβεστική

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό, καίγοντας έκταση με καλλιέργειες και φωτοβολταϊκά, με την πυροσβεστική να επιχειρεί.

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Ελικόπτερα εν ώρα κατάσβεσης
Ελικόπτερα εν ώρα κατάσβεσης | ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ/EUROKINISSI
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Φωτιά τώρα έχει εκδηλωθεί στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό, καίγοντας έκταση με ελιές και φωτοβολταϊκά, με την πυροσβεστική να επιχειρεί.

Σύμφωνα με το iRafina.gr, την φωτιά εντόπισε πυροφύλακας και ενημέρωσε άμεσα την πυροσβεστική, με το μέτωπο να καίει ξερά χόρτα, αμπέλια και ελιές ενώ έχει εισέλθει σε πάρκο με φωτοβολταϊκά.

Η πυροσβεστική ενημερώνει πως για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 12 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα.

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