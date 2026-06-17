Μενού

Φωτιά τώρα στην Πέλλα - Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πέλλα και ειδικότερα στην Τοπική Κοινότητα Καλή του Δήμου Σκύδρας.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά
Φωτιά | Φωτ. Αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Καλή του Δήμου Σκύδρας στην Πέλλα. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 42 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους βρίσκονται 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ χρησιμοποιούνται 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά στην Πέλλα: Συνδρομή και από αέρος

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν πολύτιμη συνδρομή και υδροφόρες των τοπικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ