Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Καλή του Δήμου Σκύδρας στην Πέλλα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 42 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους βρίσκονται 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ χρησιμοποιούνται 10 πυροσβεστικά οχήματα.
Φωτιά στην Πέλλα: Συνδρομή και από αέρος
Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν πολύτιμη συνδρομή και υδροφόρες των τοπικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
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