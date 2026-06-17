Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Καλή του Δήμου Σκύδρας στην Πέλλα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 42 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους βρίσκονται 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ χρησιμοποιούνται 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Φωτιά στην Πέλλα: Συνδρομή και από αέρος

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν πολύτιμη συνδρομή και υδροφόρες των τοπικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Καλή Πέλλας. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026