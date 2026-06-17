«Σε αυτή την οικονομία, το σεξ είναι πολυτέλεια» - Η Gen Z προτιμάει μια μέρα σωστού ύπνου

Στην ερώτηση «κόβεται το σεξ;» η απάντηση που δίνει ως επί το πλείστον η Gen Ζ είναι ναι, σε αυτή την οικονομία που ζούμε - και εξηγούμε. Μεγάλη μερίδα της νέας γενιάς, σύμφωνα με νέα έρευνα, προτιμάει να πάει να κοιμηθεί παρά να κάνει σεξ.

Παρά το γεγονός ότι η Gen Z έχει φτάσει στην ηλικία που αναπολούν περισσότερο οι γονείς μας, αυτή της ξέφρενης δισκέδασης, του άπειρου φλερτ και του ατελείωτου σεξ, η νέα γενιά δεν φαίνεται να το ζει έτσι..

Η EduBirdie διεξήγαγε έρευνα σε 2.000 ενήλικες της Γενιάς Ζ και διαπίστωσε ότι το 67% θα επέλεγε έναν καλό ύπνο αντί για σεξ. Μάλιστα, το σεξ δεν βρίσκεται καν στις πρώτες θέσεις, αφού η επαγγελματική ασφάλεια ακολουθούσε με 64%, η προσωπική επιτυχία με 59%, οι φιλίες με 50% και ο χρόνος που περνούν οι άνθρωποι μόνοι τους με 46%.

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Μια ειδικός της ποπ κουλτούρας και μέσων ενημέρωσης στο EduBirdie, η Julia Alexeenko, χαρακτήρισε αυτη τη γενιά ως κάποια που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια ενός comeback του συντηρητισμού, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες, που ήταν εποχές απελευθέρωσης, ενώ παράλληλα περνάει σημαντικό χρόνο μέσα σε εφαρμογές αντί για φυσικούς χώρους κοινωνικοποίησης.

Ο ύπνος είναι επίσης το μόνο πράγμα σε αυτήν την οικονομία που μπορεί εγγυημένα να σε ευχαριστήσει. Τα ραντεβού κοστίζουν χρήματα, χρόνο και συναισθηματική διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, τα δεδομένα ερευνών έχουν επανειλημμένα δείξει αυξανόμενη σεξουαλική αδράνεια μεταξύ των νέων ανδρών και μια γενική μείωση στη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών των νέων ενηλίκων.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει σίγουρα τον ρόλο τους. Στο βιβλίο της Sextinction, η ερευνήτρια του σεξ, Ντέμπρα Σο υποστηρίζει ότι η σύγχρονη ψηφιακή ζωή μπορεί να διαστρεβλώσει τις προσδοκίες και να αντικαταστήσει την προσωπική επαφή με ατελείωτο scrolling και φαντασιώσεις.