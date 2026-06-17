Μενού

Τραγωδία στα Γρεβενά: Aπανθρακωμένη σορό εντόπισε η Πυροσβεστική μετά από φωτιά σε σπίτι

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών από την Πυροσβεστική. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν νωρίτερα φωτιά στο σπίτι.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβέστης στη φωτιά της Αχαΐας
Πυροσβέστης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί της Τετάρτης (17/6) σε κατοικία στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή. 

Όπως επισημαίνει το greveniotis.gr, το πιθανότερο σενάριο για την φωτιά είναι να εκδηλώθηκε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου μέσα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό της οικίας την απανθρακωμένη σορό.

Στο σημείο βρίσκονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η ταυτοποίηση της σορού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ