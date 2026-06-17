Τραγωδία στα Γρεβενά: Aπανθρακωμένη σορό εντόπισε η Πυροσβεστική μετά από φωτιά σε σπίτι

Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί της Τετάρτης (17/6) σε κατοικία στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή.

Όπως επισημαίνει το greveniotis.gr, το πιθανότερο σενάριο για την φωτιά είναι να εκδηλώθηκε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου μέσα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό της οικίας την απανθρακωμένη σορό.

Στο σημείο βρίσκονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η ταυτοποίηση της σορού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.