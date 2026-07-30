Φωτιά τώρα στην Τανάγρα: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.
Κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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