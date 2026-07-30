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Φωτιά τώρα στην Τανάγρα: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Τανάγρα Βοιωτίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Στεφάνη.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.

Κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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