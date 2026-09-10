Μενού

Φωτιά τώρα στο Αγιόφυλλο Τρικάλων: «Μάχη» από αέρος και γης - Ήχησε το 112

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν στο σημείο.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβέστες
Πυροσβέστες | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων.

Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές γύρω στις 13:45, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Αυτή την ώρα, στο μέτωπο της φωτιάς δίνουν μάχη 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται από αέρος, με ένα ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού.

Σημαντική είναι η συμβολή του Δήμου Μετεώρων, ο οποίος έχει ριχτεί στη «μάχη» παρέχοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Παράλληλα, στο σημείο έχει ήδη σπεύσει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ