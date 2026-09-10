Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων.
Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές γύρω στις 13:45, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Αυτή την ώρα, στο μέτωπο της φωτιάς δίνουν μάχη 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται από αέρος, με ένα ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού.
Σημαντική είναι η συμβολή του Δήμου Μετεώρων, ο οποίος έχει ριχτεί στη «μάχη» παρέχοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Παράλληλα, στο σημείο έχει ήδη σπεύσει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς
Ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα.
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