Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Τρικάλων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026

Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές γύρω στις 13:45, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Αυτή την ώρα, στο μέτωπο της φωτιάς δίνουν μάχη 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται από αέρος, με ένα ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού.

Σημαντική είναι η συμβολή του Δήμου Μετεώρων, ο οποίος έχει ριχτεί στη «μάχη» παρέχοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Παράλληλα, στο σημείο έχει ήδη σπεύσει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, προκειμένου να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in the area #Agiofillo of the regional unit of #Trikala



‼️ Stay alert & follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 10, 2026

Ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα.