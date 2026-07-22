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Φωτιά τώρα στο Αγρίνιο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, με εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

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Κατάσβεση φωτιάς
Κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Ιουλίου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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