Φωτιά τώρα στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά τώρα είναι σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας στο Παναχαϊκό όρος.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα.
Επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.
- Τον ψάχνει όλη η Αστυνομία και τον βρήκε ο Ευαγγελάτος: Ο δραπέτης της Κασσάνδρας βγήκε στην τηλεόραση
- Να Με Λες Μαμά: Συγκλόνισε το κοινό και σάρωσε σε τηλεθέαση - «Τι σειράρα είναι αυτή»
- Αυτό είναι με διαφορά το καλύτερο κεμπάπ της Αθήνας
- Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.