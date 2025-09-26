Μενού

Φωτιά τώρα στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Φωτιά ξέσπασε στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας.

Πυροσβεστικό αεροσκάφος
Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς | Intime
Φωτιά τώρα είναι σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Άνω Καστρίτσι Αχαΐας στο Παναχαϊκό όρος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα.

Επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

 

