Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:30, ενώ γα το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο ενώ στο έργο του Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Γόρτυνας με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.
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