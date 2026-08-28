Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:30, ενώ γα το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο ενώ στο έργο του Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Γόρτυνας με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 5). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.