Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
- Πόσο κόστιζε το Πειραιάς-Σαντορίνη επί ΠΑΣΟΚ: Βρήκαμε ακτοπλοϊκό του 2001
- 30 χρόνια λάθος ρεφρέν: Ο Γιάννης Κότσιρας σταματάει συναυλία για να μας μάθει ξανά το πιο διάσημο τραγούδι του
- Σημαντικές εξελίξεις: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin
- Η Ryanair για την πτήση με το σπασμένο παράθυρο: Πώς έγινε το περιστατικό στον αέρα
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.