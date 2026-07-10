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Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο Κρήτης: «Σηκώθηκε» ελικόπτερο της Πυροσβεστικής

Φωτιά προκλήθηκε στην περιοχή Ίνι στο Ηράκλειο Κρήτης. Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και με ελικόπτερο.

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φωτιά ελικόπτερο
Ελικόπτερο επιχειρεί σε φωτιά | In Time / Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

 

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