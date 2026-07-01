Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώπτιδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, πιχειρούν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Λίγο αργότερα, ενεργοποιήθηκε το 112 συνιστώντας ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, για όσους κατοίκους μένουν στην περιοχή Σφάκα και Ζέλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026