Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι Φθιώπτιδας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, πιχειρούν 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ. Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
Λίγο αργότερα, ενεργοποιήθηκε το 112 συνιστώντας ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, για όσους κατοίκους μένουν στην περιοχή Σφάκα και Ζέλι.
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