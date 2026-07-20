Φωτιά τώρα στο Κιλελέρ στη Λάρισα - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) λίγο πριν τις 6 μ.μ. για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.

Στο σημείο επιχειρούν οχτώ υδροφόρα οχήματα και δύο ελικόπτερα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3.

