Φωτιά τώρα στο Κιλελέρ στη Λάρισα - Επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) λίγο πριν τις 6 μ.μ. για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα.
Στο σημείο επιχειρούν οχτώ υδροφόρα οχήματα και δύο ελικόπτερα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3.
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