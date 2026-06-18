Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο πρανές οδού στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε μικρή έκταση και οι δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση, το έπραξαν για προληπτικούς λόγους.

Η εστία της φωτιάς που ξέσπασε πάνω από τον οικισμό Κίτσι οριοθετήθηκε λίγη ώρα αργότερα.