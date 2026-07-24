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Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στο Κορωπί επί της οδού Πεισίστρατου σε χαμηλή βλάστηση - Επιχειρούν 45 πυροσβέστες και 10 οχήματα.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Eurokinissi
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Επί ποδός είναι η Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκεύη 24 Ιουλίου στο Κορωπί επί της οδού Πεισίστρατου, σε χαμηλή βλάστηση και σε ελαιόδεντρα.

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 10 όχηματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική δεν υπάρχει απειλή προς σπίτια.

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