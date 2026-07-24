Επί ποδός είναι η Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκεύη 24 Ιουλίου στο Κορωπί επί της οδού Πεισίστρατου, σε χαμηλή βλάστηση και σε ελαιόδεντρα.
Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 10 όχηματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Όπως επισημαίνει η Πυροσβεστική δεν υπάρχει απειλή προς σπίτια.
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