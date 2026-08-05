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Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Στο σημείο και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε στο Κορωπί, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός.

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Φωτιά - Αττική
Φωτιά στην Δυτική Αττική | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου, το μεσημέρι της Τετάρτης (05/08).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Λίγο μετά τις 14:00 ήχησε το 112, με την Πολιτική Προστασία να καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 52 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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