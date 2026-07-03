Φωτιά τώρα στο Μενίδι: Εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.



#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του λόφου Σαράντα Μαρτύρων στις Αχαρνές Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2026

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, για την διερεύνηση των αιτιών της, ενώ όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.