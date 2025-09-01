Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε στο Μουσικό Σχολείο, στην Παλλήνη, και προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο πως δεν υπήρχαν άτομα στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μουσικό Σχολείο στην Παλλήνη, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ το «πύρινο μέτωπο» εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί.

Ο μαύρος καπνός ήταν ορατός μέχρι τη Ραφήνα, ενώ οι ίδιες αναφορές κάνουν λόγο πως κάηκε η οροφή του Μουσικού Σχολείου.