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Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Μεσσηνίας: Επιχείρηση με εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε τώρα σε αγροτική έκταση, στο Νεοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρεί η Πυροσβεστική ενώ παράλληλα σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη.

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Φωτιά τώρα
Πυροσβέστης σβήνει φωτιά | ΑΠΕ - ΜΠΕ / ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά τώρα (8/5) στο Νεοχώρι Μεσσηνίας, σε αγροτική έκταση. 

Για την επιχείρηση κατάσβεσης, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν επιχειρήσει 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και τέσσερα αεροσκάφη.

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