Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά τώρα (8/5) στο Νεοχώρι Μεσσηνίας, σε αγροτική έκταση.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν επιχειρήσει 22 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και τέσσερα αεροσκάφη.
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