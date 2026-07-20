Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Πηλίου - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ σε δασική έκταση στο Νότιο Πήλιο κοντά στο Νεοχώρι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Ειδικότερα στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.
Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Νοτίου Πηλίου.
- Μουντιάλ 2026: Καψόνι πιλότου σε Αργεντινούς επιβάτες - Τους είπε ότι νίκησαν
- Αλεξάνδρου: Βρέθηκε μπροστά σε καβγά μέσα στο πλοίο για Νάξο - Η αντίδρασή του τα ΄πε όλα
- «Μόνο 4 ευρώ το πιτόγυρο;»: Φινλανδός τουρίστας ενθουσιάστηκε με τις τιμές της Ελλάδας - To Χ τον «διέλυσε»
- Ποιος ήταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος για τον οποίο ακούσαμε στον τελικό του Μουντιάλ
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.