Φωτιά τώρα στο Νεοχώρι Πηλίου - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ σε δασική έκταση στο Νότιο Πήλιο κοντά στο Νεοχώρι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Ειδικότερα στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Νοτίου Πηλίου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχώρι Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 13 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026