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Φωτιά τώρα στο νησί των Ιωαννίνων: Με επιβατικά καραβάκια της λίμνης σπεύδει η Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα στο Νησί των Ιωαννίνων στη λίμνη της Παμβώτιδας. Λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής επιστρατεύτηκαν τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης.

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Μία 12χρονη έπιασε τον Σταυρό στη λίμνη των Ιωαννίνων
Μία 12χρονη έπιασε τον Σταυρό στη λίμνη των Ιωαννίνων | epirus-tv-news.gr
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Φωτά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/09), στα Ιωάννινα και συγκεκριμένα στο Νησί της λίμνης Παμβώτιδας.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων για την αντιμετώπιση του περιστατικού, καθώς η πρόσβαση στο σημείο απαιτεί ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής.

Για τη γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά των πυροσβεστών, του εξοπλισμού αλλά και οχημάτων, επιστρατεύτηκαν τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης καθώς και η ειδική πλωτή πλατφόρμα, όπως σημειώνει η τοπική ιστοσελίδα epiruspost.gr.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης μεταβαίνουν στο Νησί προκειμένου να περιορίσουν άμεσα την εστία φωτιάς πριν επεκταθεί σε παρακείμενες εκτάσεις ή κατοικημένες περιοχές.
 

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