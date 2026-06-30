Μενού

Φωτιά τώρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Σηκώθηκε ελικόπτερο για την πυρκαγιά σε χωράφι

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και καίει σε χαμηλή βλάστηση, στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με την πυροσβεστική να επιχειρεί ήδη.

Reader symbol
Newsroom
Ελικόπτερο σε κατάσβεση
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και καίει σε χαμηλή βλάστηση, έχοντας ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει γεωργική έκταση, με καλάμια και σιτηρά ενώ δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ