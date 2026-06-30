Φωτιά τώρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Σηκώθηκε ελικόπτερο για την πυρκαγιά σε χωράφι

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και καίει σε χαμηλή βλάστηση, έχοντας ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει γεωργική έκταση, με καλάμια και σιτηρά ενώ δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026