Φωτιά τώρα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Σηκώθηκε ελικόπτερο για την πυρκαγιά σε χωράφι

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει και καίει σε χαμηλή βλάστηση, έχοντας ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης (30/06) στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει γεωργική έκταση, με καλάμια και σιτηρά ενώ δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
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