Φωτιά τώρα στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Συναγερμός για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρι Φθιώτιδας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ. Για την ταχύτερη αναχαίτιση των φλογών, οι επίγειες δυνάμεις συνδράμονται από αέρος με 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η εστία δεν απειλεί οικιστικό κομμάτι μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό της πριν επεκταθεί.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Λαμιεών. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026