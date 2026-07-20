Φωτιά τώρα στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας: Συναγερμός για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07), μετά από φωτιά που ξέσπασε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρι Φθιώτιδας.
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ. Για την ταχύτερη αναχαίτιση των φλογών, οι επίγειες δυνάμεις συνδράμονται από αέρος με 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η εστία δεν απειλεί οικιστικό κομμάτι μέχρι στιγμής, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στον άμεσο περιορισμό της πριν επεκταθεί.
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