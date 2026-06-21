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Φωτιά τώρα στο Πικέρμι: Οικόπεδο με παρατημένα ξύλα «λαμπάδιασε»

Φωτιά έχει ξεσπάσει μέσα σε οικοπεδικό χώρο με άγρια χόρτα στο Πικέρμι, με τη φωτιά να έχει ξεκινήσει από παρατημένα ξερά ξύλα.

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Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε παραμελημένο οικοπεδικό χώρο με χόρτα στο Πικέρμι, με τη φωτιά να έχει ξεκινήσει από παρατημένα ξερά ξύλα, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Το γραφείο Τύπου του Σώματος ενημερώνει πως δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για υφιστάμενο κίνδυνο για περίοικους ή κοντινούς οικισμούς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

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