Φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε παραμελημένο οικοπεδικό χώρο με χόρτα στο Πικέρμι, με τη φωτιά να έχει ξεκινήσει από παρατημένα ξερά ξύλα, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής.

Το γραφείο Τύπου του Σώματος ενημερώνει πως δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για υφιστάμενο κίνδυνο για περίοικους ή κοντινούς οικισμούς. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα.