Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας - Τέσσερα εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας, με την πυροσβεστική να έχει σπεύδει για την κατάσβεση.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026