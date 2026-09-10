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Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας - Τέσσερα εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας, με την πυροσβεστική να έχει σπεύσει για την κατάσβεση.

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Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς
Αεροσκάφος σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας, με την πυροσβεστική να έχει σπεύδει για την κατάσβεση.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

 

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