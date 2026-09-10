Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας - Τέσσερα εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας, με την πυροσβεστική να έχει σπεύδει για την κατάσβεση.
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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