Μενού

Φωτιά τώρα στο Ρέθυμνο - Καίει επιχείρηση στο Σφακάκι

Μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Πυκνοί οι καπνοί σκεπάζουν την περιοχή.

Reader symbol
Newsroom
fotia-purosbestis
Πυροσβέστης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στο Σφακάκι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η  φωτιά φέρεται να ξέσπασε σε θερμοκηπιακή εγκατάσταση, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται στην περιοχή και να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

 

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ή για το μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ