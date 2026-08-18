Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στο Σφακάκι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε σε θερμοκηπιακή εγκατάσταση, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται στην περιοχή και να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ή για το μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί.