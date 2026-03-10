Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/03) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.
Για την κατάσβεστη της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
