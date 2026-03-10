Μενού

Φωτιά τώρα στο Σούλι Κορινθίας: Ξέσπασε σε δάσος - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.

φωτιά στην αχαια
Φωτιά στην Αχαΐα | EUROKINISSI
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (10/03) σε δάσος στο Σούλι Κορινθίας.

Για την κατάσβεστη της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

 

ΕΛΛΑΔΑ