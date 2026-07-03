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Φωτιά τώρα στο Σπαθοβούνι Κορινθίας: 7 εναέρια μέσα δίνουν μάχη να περιορίσουν τις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής 3/7.

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Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε φωτιά
Επιχείρηση πυροσβεστικού αεροσκάφους σε φωτιά | Eurokinissi
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ' όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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