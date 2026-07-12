Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να αποστέλλουν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στις 6.02 μ.μ., εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώνοντάς τους για το συμβάν.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone με οπτική και θερμική κάμερα.
Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
- Πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα; Έλληνας λουόμενος δείχνει πώς να μην καίγεσαι μέσα στη θάλασσα
- Οι προορισμοί με το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερπληθυσμού στον κόσμο: Οι δύο ελληνικές πόλεις στις πρώτες δέκα
- Ρωτήσαμε συγκοινωνιολόγο πώς γλυτώνουμε την κίνηση της επιστροφής - Η απάντηση δεν θα σας αρέσει
- Αυτή είναι η πιο φωτογραφημένη παραλία στον κόσμο που όλοι θέλουν να επισκεφθούν έστω μία φορά
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.