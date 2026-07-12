Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να αποστέλλουν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area of #Agios_Athanasios of the regional unit of #Thessaloniki



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στις 6.02 μ.μ., εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώνοντάς τους για το συμβάν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.