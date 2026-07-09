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Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε χώρο με ανταλλακτικά: Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ασπροπύργου, σε κατάστημα ανταλλακτικών ή χώρο σκραπ, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου.

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Επέμβαση της πυροσβεστικής στον Ασπρόπυργο
Επέμβαση της πυροσβεστικής στον Ασπρόπυργο | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σε κατάστημα ανταλλακτικών ή χώρο σκραπ.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 9 οχήματα και δύο ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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