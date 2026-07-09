Δηλώσεις έξω από το Σισμανόγλειο νοσοκομείο έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ενημέρωσε πως η φωτιά ξέσπασε από στρώμα ασθενή και σημείωσε πως επεκτάθηκε γρήγορα και θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλά θύματα.

«Ένα στρώμα πήρε ξαφνικά φωτιά. Ο ασθενής είχε φύγει. Απ΄ότι μαθαίνω είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά τρόμαξε και έφυγε» σημείωσε έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα, που χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Από τη φωτιά, όπως είπε, έχει καταστραφεί μία κλινική, που πρέπει να ξαναφτιαχτεί. «Αυτό είναι δευτερεύον, όμως. Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, γιατί θα μπορούσαν να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να θρηνούμε πολλά θύματα».

Ο ίδιος δήλωσε «συγκλονισμένος» από τις εξελίξεις, αλλά συνάμα «υπερήφανος» καθώς «μίλησα με ασθενείς και όλοι εξέφρασαν ευγνωμοσύνη καθώς το προσωπικού τους απομάκρυνε με ασφάλεια και τάξη».

Εκτίμησε πως η φωτιά είναι «προϊόν εγκληματικής ενέργειας, που παραμένει να αποδειχθεί», αλλά επανέλαβε πως «το προσωπικό ανταποκρίθηκε αμέσως».

Επίσης, στάθηκε στο ότι «λειτούργησαν τα συστήματα πυρόσβεσης του νοσοκομείου, κάτι που υπήρξε κομβικό», ενώ και η «πυροσβεστική ήρθε σε λεπτά».

Όπως είπε, η φωτιά είχε πάρει μεγάλη έκταση και θα μπορούσε να είχε καεί το μισό νοσοκομείο.

Καταλήγοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό, κατά το οποίο κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές».