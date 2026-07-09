Τι θα γίνει φέτος με τον Γιώργο Λιάγκα; Σε αναμονή της ανακοίνωσης και φήμες για Ουγγαρέζο

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 απομένει για την επισημοποίηση της συνεργασίας του Γιώργου Λιάγκα και μια τελική υπογραφή.

Η συμφωνία αυτή τη στιγμή θεωρείται δεδομένη και δεν υπήρχε μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές το παραμικρό σημάδι ανατροπής της κατάστασης. Για τυπικούς λόγους δεν έκανε την ανακοίνωση ο Γιώργος Λιάγκας αφήνοντας την πρωτοβουλία στο κανάλι του Αμαρουσίου.

Στο πάνελ θα είναι η Φωτεινή Πετρογιάννη, ο Τάσος Τεργιάκης ενώ προβάδισμα για την 3 η καρέκλα έχει η Μαίρη Αργυριάδου που ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το STAR.

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Τώρα όσον αφορά σε άλλη πιθανή προσθήκη τα τελευταία 24ωρα κυκλοφορεί ως φήμη το όνομα του Δημήτρη Ουγγαρέζου. Το εν λόγω σενάριο βασίζεται στις συζητήσεις που έχει ξεκινήσει ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής για εκ νέου συνεργασία με τον μουσικό ραδιοφωνικό σταθμό του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ για να αναλάβει την πρωινή εκπομπή μετά την αποχώρηση της Μπέττυς Μαγγίρα.

Πάντως ο Γιώργος Λιάγκας πριν αναχωρήσει για το πρώτο κομμάτι των καλοκαιρινών του διακοπών με τη Μαρία Αντωνά γύρισε και τρέϊλερ για την επόμενη σεζόν. Στο πρώτο αυτό τρέϊλερ θα είναι μόνος του χωρίς την παρουσία συνεργατών.