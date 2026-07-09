Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Από τους μαλ... δε γλυτώνεις πουθενά» - Έπιασε λαγοκέφαλους και άρχισε τα «γαλλικά»

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έπιασε το... επικηρυγμένο «ψάρι της χρονιάς», με άλλα λόγια, δύο λαγοκέφαλους, αλλά δεν έδειξε να το χαίρεται καθόλου ίσα ίσα άρχισε τα «γαλλικά».
Σε βίντεο που ανέβασε στη σελίδα του στο Instagram βλέπουμε την ψαριά του Μιχάλη Ιατρόπουλου και εκείνον εκνευρισμένο να λέει: «Αρχίσαμε τις μαλ..ίες, θα μου σπάσουν τα αρχ...α».
Στη δε λεζάντα της ανάρτησής του, ο γνωστός ηθοποιό έγραψε: «Τελικά από τους μαλ...ς δεν γλυτώνεις πουθενά....».
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