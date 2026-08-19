Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) σε περιοχή ανάμεσα στον Γέρακα και την Ανθούσα, πλησίον της Αττικής Οδού, κοντά σε οικοπεδικό χώρο πλησίον του νεκροταφείου Γέρακα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής όπου κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρόνο να την οριοθετήσουν.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ευτυχώς έκαψε περίπου ένα στρέμμα και δεν έλαβε μεγάλες διαστάσεις.
Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων με 9 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα τους κατοίκους από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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