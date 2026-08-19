Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) σε περιοχή ανάμεσα στον Γέρακα και την Ανθούσα, πλησίον της Αττικής Οδού, κοντά σε οικοπεδικό χώρο πλησίον του νεκροταφείου Γέρακα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής όπου κατάφεραν σε πολύ σύντομο χρόνο να την οριοθετήσουν.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ευτυχώς έκαψε περίπου ένα στρέμμα και δεν έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 46 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων με 9 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γέρακα Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα τους κατοίκους από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνθούσα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 19, 2026