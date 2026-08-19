Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι στην Αθήνα: Περισσότερες αφίξεις από αναχωρήσεις στον Πειραιά

Σταδιακά αρχίζει να αλλάζει η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς οι αφίξεις ταξιδιωτών αυξάνονται και πλέον σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τις αναχωρήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει ακόμη το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων.

Χαρακτηριστική είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου χθες καταγράφηκαν περίπου 15.000 αφίξεις, έναντι 5.800 αναχωρήσεων. Η διαφορά μεταφράζεται σε περισσότερους από 9.000 ταξιδιώτες που επέστρεψαν στην πρωτεύουσα.

Παρά την αλλαγή της εικόνας, η μαζική επιστροφή των εκδρομέων δεν έχει ακόμη αρχίσει. Αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν τα τέλη Αυγούστου ή ακόμη και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου για τις διακοπές τους, όταν η τουριστική κίνηση περιορίζεται και οι ρυθμοί στα νησιά γίνονται πιο ήπιοι.

Σύμφωνα με το ERTNews, παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας, αν και οι διαφορές ανάμεσα σε αφίξεις και αναχωρήσεις είναι μικρότερες.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί δεκάδες ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς και από τον Αργοσαρωνικό, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με την κίνηση των ταξιδιωτών να παραμένει αυξημένη.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα έχει, επομένως, αρχίσει σταδιακά, με το μεγαλύτερο κύμα επιστροφής των αδειούχων προς την Αθήνα να αναμένεται το επόμενο διάστημα.