Φωτιά καίει αυτή την ώρα έκταση με ξηρή βλάστηση πλησίον του παραθαλάσσιου οικισμού του Γερολιμένα Μάνης, με την πυροσβεστική να σπεύδει για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Σώμα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστα αίτια σε έκταση με ξερά χόρτα και δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρων, με 12 οχήματα και δύο αεροσκάφη.