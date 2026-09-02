Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στον Μύτικα της Θήβας, ενώ λόγω της επικινδυνότητας του μετώπου, οκτώ εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεση έχουν αποσταλεί 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και 8 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 16 οχήματα και 8 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026