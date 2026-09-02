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Φωτιά τώρα στον Μύτικα της Θήβας - Επίφοβο μέτωπο, οκτώ εναέρια στην κατάσβεση

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Μύτικα της Θήβας, ενώ λόγω της επικινδυνότητας του μετώπου, οκτώ εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση.

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Canadair επιχειρεί σε φωτιά
Canadair επιχειρεί σε φωτιά | AP
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Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει στον Μύτικα της Θήβας, ενώ λόγω της επικινδυνότητας του μετώπου, οκτώ εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεση έχουν αποσταλεί 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα και 8 αεροσκάφη.

 

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