Φωτιά τώρα στον Σολομό Κορινθίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης, στο ύψος του Σολομού Κορινθίας, σύμφωνα με το korinthostv.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Λόγω των πυκνών καπνών, ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέμεινε κλειστός για λίγα λεπτά. Η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.