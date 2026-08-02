Φωτιές: Παράθυρο ευκαιρίας από το απόγευμα - Εξασθενούν οι άνεμοι

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή (31/07) στη Νότια Βοιωτία και εν συνεχεία εξαπλώθηκε στην Αττική εξελίσσεται για τρίτη ημέρα υπό δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων.

Οι άνεμοι είναι εξασθενημένοι, σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά παραμένουν εχθρός της πυρόσβεσης.

Πώς θα κινηθούν οι άνεμοι σήμερα (02/08)

Κατά τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, οι βόρειοι/βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 30-40 χλμ./ώρα (5-6 μποφόρ) και ριπές έως 60-70 χλμ./ώρα.

Σταδιακή εξασθένηση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως τις βραδινές ώρες σε μέσες εντάσεις έως 20-30 χλμ./ώρα (4-5 μποφόρ), όπως διακρίνεται και στην ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των θερμών σημείων της πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής με βάση δορυφορικά δεδομένα τις πρωινές ώρες της Κυριακής 02.08).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της δασικής πυρκαγιάς με μέσες εντάσεις 25-35 χλμ./ώρα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες λόγω των ελαφρώς υψηλότερων θερμοκρασιών που αναμένονται.

Ένταση των ανέμων | ΕΑΑ/meteo

Ένταση των ανέμων | ΕΑΑ/meteo

Ένταση των ανέμων | ΕΑΑ/meteo