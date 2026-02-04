Φωτιές σε λεωφορεία της Θεσσαλονίκης: Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, πώς απαντούν τα ΚΤΕΛ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στους επιβάτες της Θεσσαλονίκης μετά το δεύτερο περιστατικό πυρκαγιάς σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο για λογαριασμό του ΟΣΕΘ μέσα σε λίγες ημέρες. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στη Σίνδο και καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανένας από τους επιβάτες.

Πολλοί από όσους χρησιμοποιούν συχνά τα συγκεκριμένα δρομολόγια αναφέρουν ότι έχουν βρεθεί σε ακατάλληλα οχήματα, χαρακτηρίζοντας μεγάλο μέρος του στόλου «παλιό και χωρίς επαρκή συντήρηση».

Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΤΕΛ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επισημάνει το ζήτημα, από το 2022 έχουν εκδηλωθεί φωτιές σε 20 λεωφορεία που εκτελούσαν δρομολόγια του ΟΣΕΘ: 15 στη Θεσσαλονίκη, 3 στο Κιλκίς και 2 στις Σέρρες, τα περισσότερα μάλιστα εν κινήσει.

«Το μότο του ΚΤΕΛ είναι “κινείται; Αν κινείται, το παίρνεις και φεύγεις”. Η διοίκηση κάνει οικονομία εις βάρος του επιβατικού κοινού», δηλώνει στη Voria ο αντιπρόεδρος του σωματείου, Γιώργος Χριστοδούλου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Στέφανος Τσώλης, υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο σωματείο δεν εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζομένων και τονίζει πως το λεωφορείο που κάηκε είχε μόλις εξέλθει από το συνεργείο την προηγούμενη ημέρα, αποκλείοντας πρόβλημα συντήρησης.

Ο ΟΣΕΘ παρενέβη ζητώντας την αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλούς συντήρησης για όλα τα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια υπό την εποπτεία του.